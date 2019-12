BISSON, Jeannot



À l'Unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le jeudi 19 décembre 2019, est décédé à l'âge de 81 ans et 2 mois, monsieur Jeannot Bisson, époux de madame Ginette Bilodeau. Il était le fils de feu Arthur Bisson et de feu Valéda Vachon. Il demeurait à Charlesbourg et était natif de Lac-Etchemin. La famille accueillera les parents et amis (es) à la résidence funéraire. La mise en habitacle aura lieu ultérieurement au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils au 231, 2e Avenue à Lac-Etchemin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette Bilodeau, ses enfants: Josée et Éric (Chantal Tremblay, Sébastien et ses enfants Éthan et Logan) ainsi que ses petits-enfants: Marie-Claire Linteau (Guillaume Demers) et Jacob Linteau (Léa Duchesne). Il était le frère de: feu Adrien (feu Léona Beaudoin), feu Lucienne (feu Clément Provençal), feu Bernadette (feu André Langevin), Médéric (Rolande Gagnon), feu Jeanne-D'Arc (feu Paul-Emile Labrecque), feu Gilles (feu Juliette Dussault), Pierrette (feu Denis Tanguay) et feu Nicol (feu Lisette Nadeau). De la famille Bilodeau, il était le gendre de feu Alphonse Bilodeau (feu Marie- Claire Audet) et le beau-frère de: Gilles (feu Pauline Lachance) et Doreen (Noël Laliberté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es).Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.