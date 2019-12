À la recherche de la bonne formule

TAMPA | Yanni Gourde a gagné sa place dans la LNH à la sueur de son front. Il ne changera pas sa mentalité, même s’il appartient maintenant au groupe des vétérans chez le Lightning de Tampa Bay.

Gourde a passé près de 45 minutes sur la glace du Amalie Arena avant l’entraînement officiel de l’équipe pour travailler avec l’entraîneur des habiletés, Mike Ellis.

Il y était avec les défenseurs Erik Cernak, Braydon Coburn et Luke Schenn, notamment.

À l’image du Lightning, Gourde n’a pas des chiffres remarquables depuis le début de l’année.

Le numéro 37 a récolté 17 points (6 buts, 11 passes) à ses 35 premiers matchs. Il se dirige vers une saison de 40 points, ce qui constituerait une baisse comparativement aux deux dernières années.

« Tu veux toujours en donner plus, a répondu bien calmement Gourde. Mais je dois me concentrer sur ce que je peux offrir à l’équipe. J’ai un rôle en infériorité numérique et c’est important pour moi de bien jouer défensivement. Il n’y a pas juste les points au niveau de la LNH. Tu peux aider ton équipe dans différentes facettes. »

« J’ai connu des hauts et des bas, a-t-il enchaîné. J’ai bien joué au mois de novembre, mais c’était moins bien en décembre. J’ai de bons matchs et ensuite un mauvais match. Je dois redevenir plus constant. J’ai besoin de retrouver la bonne formule. »

Photo d’archives

Un joueur essentiel

À 26 ans et à sa première année complète avec le Lightning, le petit ailier originaire de Saint-Narcisse avait surpris la planète hockey avec une saison de 64 points (25 buts, 39 passes) et un dossier de +34 en 82 matchs. L’an dernier, il a connu une légère diminution avec 48 points, dont 22 buts.

Aux yeux de Jon Cooper, Gourde reste un élément important de son équipe, même s’il reste loin de ses statistiques de la saison 2017-2018.

« Il a fait son entrée dans la LNH et il a réussi à amasser de grosses statistiques avec un peu plus de 60 points et 25 buts, a rappelé Cooper. S’il avait connu une saison recrue de 40 points pour ensuite connaître une année de 50 points et une autre de 60, on parlerait d’une progression normale. »

« À sa saison recrue, il roulait à un train d’enfer avec un haut taux de réussite pour ses tirs (18,4 %). Je ne dis pas qu’il ne reviendra jamais à une saison de 60 points. Mais Yanni peut traverser des hauts et des bas. Il reste un joueur essentiel à notre équipe, il joue un rôle différent au sein d’un troisième trio. »

Cooper fait également moins confiance à Gourde en supériorité numérique.

En 2017-2018, il passait 1 min 52 s en moyenne par match en avantage numérique.

L’an dernier, ce chiffre a chuté à 1 min 25 s, et il se retrouve présentement à 59 secondes.

Joseph à Syracuse

Pour une deuxième fois cette saison, Mathieu Joseph a pris la direction de Syracuse dans la Ligue américaine.

Joseph, qui a endossé l’uniforme du Lightning pour 32 des 35 premiers matchs de la saison, ira dans la Ligue américaine afin de rebâtir sa confiance.

« L’an dernier, il a connu une très bonne moitié de saison avant de ralentir, a expliqué Cooper. Mathieu fait partie de notre équipe. Il est un Lightning de Tampa Bay. Nous allons le revoir à Tampa. Mais il devra mériter son rappel. Il a besoin de contrôler plus la rondelle, de jouer de bonnes minutes et de ressentir de bonnes sensations. »

En 32 matchs à Tampa, le Québécois de 22 ans a obtenu 7 points (4 buts, 3 passes).