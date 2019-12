À l’affiche: «Merci pour tout»

La très attendue comédie Merci pour tout est à l’affiche. Mettant en vedette Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau, le film raconte les péripéties des sœurs Marianne et Christine Cyr, en froid depuis un an, dont le décès du père, qui trempait dans des affaires louches, les amène à se revoir et à faire le trajet vers les îles de la Madeleine pour y répandre les cendres du défunt. Ce road trip les amènera à renouer l'une avec l'autre et à régler leurs problèmes personnels. Réalisé par Louise Archambault, avec Robin Aubert, Guy Nadon, Gilbert Sicotte, Patrick Hivon, Jean-François Pichette et Aliocha Schneider, ce film évoque avec humour et tendresse les liens qui nous construisent.

Un film qui fait du bien

Marie-Christine a rencontré les deux actrices principales. En entrevue, elles ont parlé de la façon dont elles perçoivent le film, plusieurs mois après le tournage. «C’est un film qui fait du bien, a confié Julie Perreault. Il est très tendre, très doux. Il est drôle. Il est agréable. Et vraiment, à la fin du film, on se sent bien. On a l’impression d’avoir rencontré ces deux sœurs et de les avoir aimées.»

Pour sa part, Magalie Lépine-Blondeau a parlé du thème central abordé dans le film. «Il suscite des questions sur la famille, sur les liens qui nous unissent et sur la façon dont nos liens familiaux nous définissent, d’une certaine façon, que l’on cherche à rompre ou non avec ces liens, a-t-elle remarqué. On ne peut jamais tout à fait se séparer de notre famille parce qu’elle fait partie de notre ADN. Elle fait partie de ce qui nous construit, de nos fondations, qu’elles soient craquelées ou non.» Pour en apprendre plus sur le film, mais aussi pour savoir quels sont les vœux de ces deux actrices aimées du public québécois, voyez le reportage de Marie-Christine.