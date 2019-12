DIONNE, Francine



Dans le calme et la paix de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, entourée de sa famille, le 20 décembre 2019 à l'âge de 68 ans, est décédée madame Francine Dionne, épouse de monsieur Bertrand Roberge, fille de madame Jeanne d'Arc Dionne (née Cauchon) et de feu monsieur Roch Dionne. Elle demeurait à Château-Richer. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère et son époux; sa fille : Mélanie; ses fils : Maxime (Katia Tremblay) et Patrice (Estelle Kasprzak); de même que ses petits-enfants adorés : Christophe (Caroline St-Pierre), Olivier, Éloïse et leur père M. Pierre Blouin, Baptiste, Arnaud, Angélique, Léonie, Émile et Clémence. Aînée d'une grande famille, elle laisse en peine ses frères et sœurs; Nicole (Robert Stephenson), Sabine (Mario Jalbert), Gaétan (Sylvie Racine), Mario (Solange Trépanier), Claude, Guy (Maryse Côté), Solange (Richard Rhéaume), Nathalie (Ken Daigle), sa filleule Chantal (Jean-François Leclerc), Caroline et Frédéric; ses filleuls : Justin et Guillaume, de même que de nombreux autres neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à sa grande amie Louise St-Gelais qui l'a accompagnée tout au long de sa maladie. Remerciements à son médecin Kathleen Lefrançois, à la docteure Caroline Kochuyt et à toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, de même qu'au curé M. Jacques Fortin qui célébreraLa famille sera présente dès 12h30 pour les sympathies. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Qc. G0A 1E0 https://WWW.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la