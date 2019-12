LACHANCE, Christine



À L'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 21 décembre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Christine Lachance, épouse de feu Denis Verreault. Elle était la fille monsieur Laurent Lachance de feu madame Yvette Bouchard. Elle demeurait à Beaupré autrefois de la paroisse de St-Tite-des-Caps.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h 30. Elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Eddy Boudreault); ses petits-enfants: Bryan, Alexis et Loïc Ennis; ses frères et ses soeurs : Normand Lachance (Dorisse Caron), feu Gaston Lachance, feu Linda Lachance (Bertin Simard), Éveline Lachance (Michel Verreault) et Julie Lachance (Daniel Lachance), sans oublier ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Verreault. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie Musculaire Canada, 1425, Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 506, Montréal, (Québedc) H3G 1T7. Des formulaires seront disponibles sur place.