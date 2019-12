C'est parti pour la 70e législature du Parlement Jeunesse du Québec

QUÉBEC - Pendant cinq jours, une centaine de jeunes de 18 à 25 ans prendront la place des députés, des ministres et même de journalistes à l'Assemblée nationale.

«C’est cinq jours super stimulants. On a la chance de débattre sur des projets de loi. Ce sont des débats d’idées, profonds et riches» explique la première ministre de cette 70e édition, Céline Gemmel.

Pendant cette simulation, les participants sont invités à préparer des interventions et voter pour ou contre des projets de loi rédigés par leurs paires. Parmi les sujets qui interpellent les jeunes cette année et qui seront abordés dans les prochains jours: l'environnement et le numérique.

«Un des projets de loi qui sera débattu demain [samedi] concerne les habitudes numériques. C’est porté par le ministre de la santé de cette édition et ça nous amène à réfléchir à comment on utilise et comment on est utilisé par les réseaux sociaux et la technologie en soi», précise David Gakwerere, vice-président.

Et c'est un exercice qui risque d'en inspirer plus d'un. D'ailleurs, plusieurs politiciens comme Pascal Bérubé, Dominique Anglade et même Jack Layton ont tenté l'expérience dans le passé.

D'ici lundi soir, c'est quatre projets de loi qui seront débattus et peut-être adoptés par les membres de cette 70e législature du Parlement Jeunesse du Québec.