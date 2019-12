Championnat mondial junior: les meilleures performances québécoises

Avec quatre points au premier match d’Équipe Canada junior (ÉCJ) lors du Championnat mondial junior, jeudi, Alexis Lafrenière pourrait terminer le tournoi en réalisant l’une des plus grandes performances livrées par un Québécois dans l’histoire du tournoi. Voici la meilleure formation partante composée de joueurs originaires de la Belle Province, selon leur rendement pendant la compétition.

Attaquants

Patrice Bergeron s’est illustré parmi l’une des groupes les plus talentueux d’ÉCJ en 2005. Entouré de joueurs tels que Ryan Getzlaf, Jeff Carter, Corey Perry et un certain Sidney Crosby, âgé seulement de 17 ans, le joueur de L’Ancienne-Lorette a terminé au premier rang des marqueurs de son équipe avec 13 points en six matchs. En plus d’avoir gagné la médaille d’or, Bergeron a reçu le titre de joueur le plus utile du tournoi.

En 1995, ÉCJ remportait la médaille d’or grâce à plusieurs atouts offensifs, dont Éric Dazé. Le patineur montréalais a participé aux sept parties des siens, récoltant 10 points. Ses huit buts lui ont valu une place sur l’équipe d’étoiles de la compétition en compagnie de ses coéquipiers Jason Allison, Marty Murray et Bryan McCabe.

L’unifolié a été incapable de monter sur l’une des marches du podium pour une deuxième année consécutive en 2014, mais cela n’a pas empêché Anthony Mantha de connaître un excellent championnat. L’ailier originaire de Longueuil a récolté 11 points en sept rencontres.

Mention honorable: Jonathan Huberdeau, avec deux productions consécutives de neuf points en six matchs (2012 et 2013).

Défenseurs

Après Bergeron, Thomas Chabot est devenu le deuxième Québécois à recevoir le titre de joueur le plus utile du tournoi, en 2017. Le patineur de Sainte-Marie a obtenu 10 points en sept rencontres, un sommet cette année-là dans le camp canadien. ÉCJ s’était toutefois inclinée devant les Américains en finale, au Centre Bell.

À défaut d’avoir connu une longue carrière dans le hockey professionnel en raison de son décès en moto, Luc Bourdon a bien représenté l’unifolié lorsqu’il évoluait dans les rangs juniors. Ses six points en autant de matchs en 2006 lui ont permis de récolter une médaille d’or et d’être nommé sur l’équipe d’étoiles de la compétition.

Mention honorable: Tout comme Bourdon, Kristopher Letang a inscrit six points en six rencontres en 2007. Les deux hommes avaient remporté le championnat à deux occasions ensemble (2006 et 2007).

Gardiens

José Théodore a été splendide devant la cage du Canada en 1996. Il avait remporté ses quatre matchs, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de ,960. Il avait été nommé le meilleur gardien de la compétition.

Mention honorable: Malgré son rôle de second violon à Théodore en 1996, Marc Denis avait fait bonne figure et il avait pris les rênes de l’équipe l’année suivante, obtenant lui aussi le titre de meilleur gardien du tournoi.