Mondial junior: les Allemands savent jouer au hockey

OSTRAVA | Les Allemands ont montré qu’ils étaient à prendre au sérieux, vendredi après-midi, en dépit d’une défaite de 6-3 aux mains des Américains à leur première apparition officielle au sein du groupe mondial depuis 2015.

L’Allemagne, qui compte notamment sur l’un des plus beaux espoirs en prévision du repêchage de la LNH en Tim Stutzle, a même poussé l’audace à prendre les devants 3-2 avant que les Américains ne se mettent en marche pour signer une première victoire.Trevor Zegras, un choix de premier tour des Ducks d’Anaheim l’an passé, a animé le spectacle chez les représentants de l’Oncle Sam avec quatre passes pendant que Cole Caufield, qui appartient au Canadien, se faisait discret dans une deuxième partie de suite. Blanchi, il a joué pendant 12 :52, incluant seulement 2 :52 en troisième période.

Le gardien américain Dustin Wolf a repoussé 17 des 20 tirs auxquels il a fait face. Ses coéquipiers et lui ont-ils été surpris par les négligés arborant l’aigle sur leur uniforme? «C’est dur à dire. On les avait affrontés en match hors-concours. Personne ne devrait les prendre à la légère parce que c’est une bonne équipe. Ils ont bataillé fort et ils nous en ont donné pour notre argent», a répondu Wolf.

L’Allemagne n’aura pas trop le temps pour se reposer puisqu’elle renouera avec l’action dès samedi contre la formation hôte de la République tchèque en après-midi (9h HNE), au Ostravar Aréna d’Ostrava.