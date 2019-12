GOUPIL, Jeanne



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 22 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeanne Goupil, épouse de feu monsieur Jacques-Raymond Noreau, fille de feu monsieur Louis Goupil et de feu dame Marie-Claire Michaud. Native de Chandler, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 27 décembre 2019 de 19h à 21h.et de là au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Yolande Vallières), Pierre, Joëlle (feu André Morin), Marc et Nathalie Noreau (Scott McLeod); ses petits- enfants: Sonia, Antoine, Tuyet-Émilie, Gabriel, Mathieu-Tien, Marie, Nadine, Alain, Pascal-Tan, Alyssa et Nicholas; son arrière-petit-fils Louis-David, ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (Rita Morissette), Renée (feu Guy Leblanc), Inès (feu Gaëtan Fournier) et feu Mario Goupil; ses belles-sœurs de la famille Noreau : Thérèse Guay, Estelle Rousseau et Lucienne Roy ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre les membres de sa belle-famille Noreau: Rollande, Cécile, Irène, Yvette, Aline, Roland, Thérèse, Roméo et Paul-Émile. La famille tient à remercier l'équipe du Faubourg pour son professionnalisme et sa générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (QC), G1J 2G3, tél.: (418) 663-5155.