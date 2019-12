De mal en pis pour Anthony Mantha

La saison de l’attaquant des Red Wings de Detroit Anthony Mantha vire au cauchemar, car le Québécois ratera au moins les quatre prochaines semaines d’activités, a indiqué vendredi son entraîneur-chef Jeff Blashill.

Mantha est touché au haut du corps après avoir été victime d’un geste douteux du défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake Muzzin, samedi dernier. Celui-ci lui a servi un croc-en-jambe pendant une empoignade et le porte-couleurs des Wings a durement chuté sur la glace pour ensuite se diriger au vestiaire, visiblement ébranlé.

Le joueur de 25 ans avait manqué quelques semaines plus tôt dans la campagne à cause d’une blessure à un genou. Jusqu'ici en 2019-2020, il a totalisé 12 buts et autant de mentions d’aide pour 24 points en 29 affrontements.

Les Red Wings visiteront les Panthers de la Floride, samedi.