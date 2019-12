De nouvelles figures à l’œuvre chez l’Océanic

RIMOUSKI | Les partisans de l’Océanic de Rimouski pourront voir à l’œuvre pour la première fois samedi les cinq nouvelles acquisitions du directeur-gérant Serge Beausoleil alors que les Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs au Colisée Financière Sun Life.

Le gardien Justin Blanchette, le défenseur Walter Flower et les attaquants Nicolas Guay, Andrew Coxhead et Olivier Bourret donneront tous leurs premiers coups de patin dans l’uniforme de l’Océanic.

Blanchette, 19 ans, acquis des Cataractes de Shawinigan, est à l’essai jusqu’au 10 janvier. « Il verra de l’action en fin de semaine. La balle est dans son camp », a assuré Serge Beausoleil. La transaction est conditionnelle au fait que Blanchette demeure avec l’équipe après le 10 janvier. Le gardien numéro un Colten Ellis est absent depuis le mois de novembre. Son retour au jeu est prévu en janvier. Raphaël Audet a bien fait en novembre pour le remplacer, mais un peu moins en décembre. Serge Beausoleil a déjà confirmé qu’un ménage à trois est exclu. Blanchette et Audet lutteront donc pour le poste de gardien auxiliaire.

Nombreux absents

Si les nouveaux venus sont de l’alignement, les partisans ne verront pas encore l’alignement complet. « Nous avons l’équivalent d’un premier trio absent avec Alexis Lafrenière, Adam Raska et Dmitri Zavgorodniy, deux des meilleurs Européens dans la Ligue, sans oublier Ellis et Anthony D’Amours », a indiqué l’entraîneur-chef. Lafrenière et Raska participent au championnat mondial tandis que Zavgorodniy se remet d’une fracture de la clavicule. Son retour au jeu est prévu en janvier. D’Amours souffre de la mononucléose. Il sera absent encore au moins une semaine. Absent depuis le début décembre, l’attaquant de 19 ans, Maxime Collin, devrait renouer avec l’action samedi.

« Nous avons été décimés depuis plusieurs semaines. Nous avons appris à composer avec l’absence de joueurs importants. Il nous manque encore de gros chevaux, mais les nouveaux venus seront intégrés à la formation. Les Saguenéens forment l’une des équipes les plus solides de la LHJMQ et un de nos adversaires directs. Ce sera tout un match », a commenté Serge Beausoleil.