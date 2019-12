Denise Bombardier: la seule qui a osé dénoncer Matzneff

Le livre-choc de la Française Vanessa Springora dans lequel elle décrit l’emprise sur elle de l’écrivain Gabriel Matzneff un quinquagénaire, alors qu’elle n’avait que 13 ans et demi, a des ramifications jusqu’au Québec.

C’est Denise Bombardier qui a dénoncé pour la première fois il y a plus de trente ans sur un plateau de télévision les gestes de l’écrivain sulfureux, qui ne se cachait pas de «sodomiser des petits garçons et des petites filles».

Gabriel Matzneff n'a jamais caché ses attirances pour les adolescentes, comme sur le plateau d' "Apostrophes", en 1990. Vanessa Springora publie un livre, "Le consentement", dans lequel elle décrit l'emprise qu'il a exercé sur elle dans les années 80 quand elle était mineure. pic.twitter.com/T2l2xyEsmC — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 26, 2019

En entrevue sur LCN vendredi, Mme Bombardier qui a déjà lu le livre de Vanessa Springora qui doit paraître le 2 janvier admet être encore soufflée par le récit autobiographique très troublant.

«Je n’ai jamais lu de ma vie un livre comme ça! C’est le livre le plus courageux que l’on puisse imaginer. Vanessa Springora a été séduite à 13 ans et demi, et elle croyait qu’il l’aimait. Toutes ces petites filles-là, il les prend toutes sur le même mode: elles ont toutes des problèmes avec leur famille, à l’adolescence. Il cherche ces petites filles qui ont des fragilités et leur fait miroiter la gloire», raconte Mme Bombardier.

Pire encore, selon la chroniqueuse, Gabriel Matzneff était bienvenu dans la maison familiale de la très jeune adolescente qu’il fréquentait.

«Sa mère savait qu’il était pédophile. Sa mère le recevait avec sa fille chez elle tout le temps que ça a duré. Ça prend une force incroyable pour dénoncer. Vous imaginez sa vie? Vanessa a compris qu’elle s’est fait voler sa vie dès le début de sa vie», ajoute Mme Bombardier.

Récit chirurgical

Le récit raconté de façon chirurgicale questionne ce qu’est réellement le consentement.

C’est vers l’âge de 15 ans que Vanessa Springora s’est rendu compte qu’elle n’était pas la seule.

«Elle raconte de façon chirurgicale, et j’invite les gens à lire ce livre-là pour démystifier cette fascination qu’on les gens ailleurs et chez nous vis-à-vis des enfants. Elle raconte comment il la sodomisait, ce qu’il lui faisait. Elle se sentait sale et honteuse, mais, en même temps, elle était amoureuse! Le livre s’appelle Le Consentement: elle croyait qu’elle consentait.»

Lettre de remerciement

Ce qui a particulièrement touché Denise Bombardier, c’est un courriel que Vanessa Springora lui a envoyé, la remerciant de s’être tenu debout devant Gabriel Matzneff, le dénonçant publiquement, la seule à l’avoir fait.

«Elle m’a dit que mon intervention lui a donné la force au bout du compte d’écrire ce livre. Je suis bouleversée. Vous voyez, il s’agit qu’il y ait une personne parfois qui se lève», conclut-elle.

Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, a fait de son appétit pour les jeunes filles et les jeunes garçons le cœur de son œuvre et n'a jamais fait ciller le monde de l'édition. Et jamais l'un des adolescents séduits n'avait pris la parole auparavant.