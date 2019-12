Dernier droit...

La Loto Patro, de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., pour les Patros, est en sprint final. En plus d’encourager les Patros, de financer le programme Étu-Actif d’aide aux devoirs et de faciliter l’accès aux camps d’été pour les jeunes, vous avez la chance de gagner près de 38 000 $ en prix, dont un Nissan Rogue 2020 d’une valeur de 33 227 $, en collaboration avec Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan, et 5000 $ en crédit épicerie chez Metro. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou dans les Patros de la région de Québec jusqu’au 24 mars 2020. www.patro.ca. Les tirages se dérouleront lors du 15e Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour, le jeudi 26 mars 2020 à compter de 18 h.

Vernissage collaboratif

Photos courtoisie

Roxanne Vermette, 19 ans, athlète élite en vélo de montagne, et Louis Garneau, homme d’affaires bien connu et olympien, ont procédé récemment au vernissage et donc au lancement de leurs toutes dernières collections respectives. Ainsi, Roxanne Vermette présente sa collection En mouvement, une série de toiles qui dépeignent le cyclisme tel que vu et ressenti par l’athlète. Les profits provenant de la vente des toiles de Roxanne lui reviendront afin de l’aider à financer sa saison de vélo 2020. Quant à Louis Garneau, sa collection Solitude présente sa vision de la solitude et de l’isolement chez nos aînés, une cause pour laquelle il travaille depuis des années par le biais de nombreuses collectes de fonds en faveur des Petits Frères. Sur la photo du haut. Louis Garneau est entouré de Pascal Fournier, directeur, partenariats stratégiques et Caroline Viviers, directrice régionale Est du Québec, tous deux chez Les Petits Frères. Sur celle du bas : Louis et Roxanne Vermette.

Un don important et apprécié

Photo courtoisie

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) vient de recevoir un don de 1000 $ de la Compagnie du Cimetière Saint-Charles pour sa campagne de financement 2019. Cette aide financière représente un soulagement pour la Conférence de Saint-Joseph de Saint-Sauveur, point de service du quartier Saint-Sauveur qui a aidé 115 ménages comprenant 135 adultes et 60 enfants au cours de la dernière année. La Conférence de Saint-Joseph est l’un des cinq (5) points de service de la SSVPQ qui œuvrent dans le quartier Saint-Sauveur. Sur la photo, au centre à gauche, Johanne Gagnon, de la Compagnie du Cimetière Saint-Charles, remet le chèque à Grant Régalbuto, président de la Conférence de Saint-Joseph de Saint- Sauveur de la SSVPQ, entouré de bénévoles. www.ssvp-quebec.org.

Bénévole Expert engagé

Photo courtoisie

Bénévoles d’Expertise (BE) a remis, lors de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier, son Prix reconnaissance bénévole expert engagé à Fernand Bélair, gestionnaire de ressources humaines à la retraite qui compte plus de 40 ans d’expérience et qui a transmis ses connaissances et ses compétences auprès des OBNL par le biais de Bénévoles d’Expertise depuis 2014. Il a réalisé 30 mandats touchant principalement le climat de travail, la médiation et la résolution de conflits. Ce sont près de 500 heures qu’il a investi et il a accompagné 20 différents organismes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Sur la photo, Christine Hébert, présidente du CA, et Nancy St-Pierre, directrice générale, toutes deux de Bénévoles d’Expertise, entourent Fernand Bélair, lauréat du prix bénévole expert engagé 2019.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guy Jodoin (photo), comédien et animateur de télévision québécois (Le Tricheur), 53 ans... Paul Stastny, joueur de hockey de la LNH (Vegas), né à Québec, 34 ans... Christine Michaud, conférencière, chroniqueuse et auteure, 49 ans... Michel Poirier, comédien québécois, 63 ans... Gérard Depardieu, acteur français de cinéma et de télé, 71 ans... Michel Piccoli, acteur de théâtre et de cinéma, 94 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 décembre 2018. Jean Dumontier (photo), 83 ans, architecte qui a dessiné les plans de deux stations du métro de Montréal... 2016. Carrie Fisher, 60 ans, actrice américaine, l’inoubliable princesse Leia de Star Wars... 2016. Claude Gensac, 89 ans, actrice française... 2010. Rémy D’Anjou, 69 ans, animateur de radio et de télévision de Québec... 2014. Jacques Hurtubise, 75 ans, peintre québécois, figure de proue de l’abstraction au Canada... 2012. Marcel Demers, 65 ans, agent immobilier Remax à Québec, époux de Lorraine Demers (Remax).