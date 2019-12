BEAUMONT, Hélène



À Montréal, le 13 décembre 2019, à l'âge de 50 ans est décédée, entourée des siens, madame Hélène Beaumont, fille de madame Pauline Desrochers et de feu Camille Beaumont. Elle laisse dans le deuil ses enfants Justine et Olivier, son conjoint Paul Moore et sa fille Grace, son frère Vincent (Geneviève Carrier), ses neveux Loïc et Victor, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h, et de 19h à 21h à la :La famille accueillera parents et amis pour les condoléances à l'église à compter de 10h. La famille sera reconnaissante de dons à la Société canadienne du cancer.