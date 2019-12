Fêtes au Quartier Petit Champlain

L’ambiance est toujours à la fête dans le Quartier Petit Champlain et à Place-Royale. Le père Noël s’est aménagé un coin de royaume au parc Félix-Leclerc et y restera jusqu’au 1er janvier. De grandes chorales de la région se succéderont sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Victoires et à différents endroits du secteur, dont 6DS, la Brigade Ad Vitam et Les Classy. S’il vous reste quelques cadeaux à acheter, vous trouverez à coup sûr des idées originales auprès des marchands du quartier. Profitez-en pour faire un arrêt dans l’un des restaurants du secteur, qui figurent parmi les meilleures tables de Québec.

Horaire complet: quartierpetitchamplain.com, sous Événements.