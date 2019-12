GAGNON, André



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 20 décembre 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur André Gagnon, époux de feu madame Jeannine Pépin, fils de feu madame Crescence Pagé et de feu monsieur Henri Gagnon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick et Daniel; son petit-fils James; sa belle-sœur Véronique (feu Claude Gagnon); ses beaux-frères de la famille Pépin: Raymond, André (Béatrice Németh) et Gilles; ses belles-sœurs: Dolorès (feu Roger Blais), Denise (feu Léopold Gagné), Lise (Jacques Landry), Henriette et Lucille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre son épouse, son frère Gilles (Irène) et son beau-frère feu Marcel Pépin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 30. ULa famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.Pour renseignements :