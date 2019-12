L’animateur Benoît Dutrizac dévoile pourquoi il cache l’identité de sa femme

L’animateur de QUB radio Benoît Dutrizac appelle sa femme «Mme Dutrizac», et il y a une raison pour ça.

Dans le balado Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci, sur QUB radio, Benoît Dutrizac s’est ouvert sur sa vie privée et sur sa façon de la protéger.

ÉCOUTEZ l'épisode complet de Tire-toi une bûche avec Master Bougaricci mettant en vedette Benoît Dutrizac:

Il ne donne jamais, entre autres, le nom de sa conjointe.

«Je ne la nomme pas parce qu’on veut garder notre vie privée. Je ne veux pas qu’elle soit identifiée à ce que je dis et à ce que je fais dans la vie. Elle a sa carrière. Elle a sa propre vie. C’est pour ça que je dis: “Mme Dutrizac”. Quand elle le dit, quand elle désire le faire, elle le fait, mais, moi, je protège cette portion-là de notre vie», a-t-il expliqué.

Dans le même segment de l’entretien, Benoît Dutrizac raconte qu’il a eu deux enfants avec sa femme actuelle, en plus de deux autres avec une autre femme.

L’animateur indique qu’il était un peu réticent à l'idée d'avoir d’autres enfants, parce qu’il avait vécu un moment difficile dans sa vie personnelle.

«J’avais vécu une séparation qui était vraiment difficile. Ça m’a troublé, ça m’a “fucké”. J’ai eu une passe vraiment difficile. J’étais vraiment à côté de mes shorts. Je suis allé consulter et ça m’a fait du bien. Je le dis et je n’ai pas honte. J’ai vu comme quatre, cinq psychologues. J’en ai trouvé un bon qui m’a posé les bonnes questions. J’ai trouvé les bonnes réponses. À partir de là, je me suis réaligné, puis ç’a mieux été.»

C’est finalement son fils aîné qui l’a convaincu d’avoir d’autres enfants, parce qu’il ne voulait pas voir Mme Dutrizac quitter leur famille.

«Il me dit: “P'pa, tu devrais avoir d’autres enfants avec [Mme Dutrizac]. On aimerait ça la [Mme Dutrizac] garder et ça va être le fun.” Si je n’avais pas eu l’approbation de mes deux plus vieux, je n’aurais pas fait deux autres enfants», précise-t-il.