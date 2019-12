Le calme avant la tempête en fin de semaine au Québec

La fin de semaine sera ensoleillée et pavera le Québec pour une dernière tempête de neige de l’année 2019.

Il faudra toutefois mériter ces rayons. Vendredi, la province est sous le coup d’une alerte de pluie verglaçante sur tout le sud de 49e parallèle.

La région du grand Montréal et l’Outaouais seront les premières à voir la glace se briser en matinée, alors qu’il faudra attendre la fin de la journée pour le reste des zones touchées.

Samedi et dimanche, la province connaitra un ciel ensoleillé parsemée de nuages. Il faudra compter entre -4 degrés la nuit et 1 degrés à Montréal et Québec, -8 et -2 à Rouyn-Noranda et -6 à -4 à Gaspé.

Dès dimanche soir, une tempête hivernale devrait s’abattre sur le Québec, avec son lot de neige et de pluie.

Entre 10 et 20 cm de neige sont annoncés de Gatineau à Trois-Rivières, et entre 5 et 10 cm de Sherbrooke au Lac-Saint-Jean.

Le mercure oscillera sous le point de congélation à partir de lundi.