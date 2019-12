Les dix bourdes politiques qui ont marqué l’année

Les politiciens ne sont pas à l’abri des déclarations douteuses. Certaines passent inaperçues alors que d’autres peuvent créer rapidement des controverses. Mieux vaut parfois en rire. Revue des bévues de 2019.

Propos islamophobes de candidats du Bloc

Photo d’archives, Pascal Huot

Notre bureau d’enquête a révélé pendant la campagne électorale que quatre candidats du Bloc québécois avaient par le passé tenu ou relayé des propos anti-islam sur les réseaux sociaux. Ignorant l’existence de ces publications, le chef du parti Yves-François Blanchet avait par la suite présenté ses excuses, tout comme les candidats en question qui n’ont pas été expulsés. De nombreux candidats d’autres partis ont aussi été pointés du doigt pour des messages discriminatoires sur les médias sociaux. Ci-dessus, M. Blanchet et Caroline Desbiens, qui faisait partie de ces quatre candidats. On les voit lors d’un souper militant le 14 octobre.

Les moqueries de Justin Trudeau

Photo d’archives, AFP

Justin Trudeau s’est de nouveau attiré la colère de Donald Trump au sommet de l’OTAN en décembre. Une vidéo rapidement devenue virale a fait surface, dans laquelle il semble se moquer du président américain, en compagnie notamment des dirigeants français et britannique Emmanuel Macron et Boris Johnson. « Il est hypocrite », a rétorqué par la suite M. Trump à l’endroit du premier ministre canadien, le qualifiant tout de même de « type bien ». Justin Trudeau, critiqué par l’opposition pour cette nouvelle maladresse diplomatique, a de son côté minimisé ses propos et nié avoir voulu insulter son homologue.

Pierre Nantel le souverainiste

Photo d’archives, Agence QMI

Après avoir été chassé en août du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour avoir flirté avec le Parti vert, l’ex-député Pierre Nantel a ensuite mis les pieds dans le plat auprès de son nouveau parti en affirmant qu’il était souverainiste au micro de QUB Radio. Cette déclaration a fait bondir la chef Elizabeth May, qui a affirmé que le transfuge n’était pas indépendantiste et qu’il devrait cesser de faire la promotion de la souveraineté s’il souhaitait rester candidat. Pierre Nantel l’a ensuite contredite en rappelant que son allégeance souverainiste était connue depuis longtemps, et que ses propos avaient été pris hors contexte.

Déguisement de « députée »

Photo tirée de Facebook

Gaffe politique ou blague mal comprise ? Le débat reste ouvert, mais c’est un euphémisme de dire que la solidaire Catherine Dorion a fait parler d’elle après s’être fait prendre en photo dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale, le 1er novembre, alors qu’elle était « déguisée » en députée. En marge du bilan de fin de session de son parti, la députée de Taschereau a déploré que certains médias se concentrent sur ces histoires, plutôt que sur les dossiers de fond, et a réitéré qu’elle ne changerait pas son approche.

Une chanson deslibéraux tournée en dérision

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Mal traduite et parfois incompréhensible, la version française de la chanson de campagne électorale du Parti libéral du Canada a rapidement été tournée au ridicule sur les réseaux sociaux en septembre. « On lève une main haute », chantait le groupe ontarien The Strumbellas, qui avait accepté d’adapter l’une de ses compositions dans la langue de Molière. Faisant face aux critiques et moqueries, les libéraux ont décidé de réenregistrer le morceau. Sur la photo, The Strumbellas en spectacle au Festival d’été, à Québec, en juillet 2018.

Pas d’islamophobieau Québec, dit Legault

Photo d’archives, Simon Clark

En janvier, après que sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a entrouvert la porte à l’idée d’instaurer une journée contre l’islamophobie, le premier ministre François Legault s’est empressé de la refermer. « Je ne pense pas qu’il y ait de l’islamophobie au Québec, je ne vois pas pourquoi il y aurait une journée contre l’islamophobie », a affirmé François Legault par la suite, une déclaration qui a tôt fait de mettre le feu aux poudres. Son cabinet a dû la nuancer dès le lendemain. « Il n’y a pas de courant ni de culture d’islamophobie au Québec », avait plutôt voulu dire François Legault. Sur la photo, M. Legault, lors d’un rassemblement afin de commémorer les deux ans des attentats de la Grande Mosquée de Québec, le 29 janvier dernier.

La mauvaise blague de moustache

Photo d’archives, Simon Clark

Le premier ministre François Legault a dû s’excuser en mai dernier auprès de Manon Massé (photo) en raison d’une blague de mauvais goût faite au Salon bleu. « Je suis content que la chef du deuxième groupe d’opposition dise qu’elle ne va pas cracher dans la soupe. Ce n’est pas le fun non plus d’avoir des poils dans la soupe », avait répondu François Legault, sur le ton de la plaisanterie, à une intervention de la co-porte-parole de Québec solidaire. L’intervention avait créé un malaise dans les banquettes de l’opposition et le chef de la CAQ a rapidement admis que « ce n’était pas une bonne blague ».

Lamontagne rétropédale sur le renvoi d’un lanceur d’alerte

Photo d’archives, Simon Clark

Le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne (photo), a dû faire marche arrière après avoir affirmé qu’il avait « personnellement autorisé » le renvoi du lanceur d’alerte Louis Robert de son ministère. Quelques jours plus tard, devant la grogne déclenchée par ses propos, il a admis avoir induit la population en erreur. Ce n’est pas le rôle d’un ministre d’embaucher ni de mettre à la porte des fonctionnaires, a-t-il expliqué en conférence de presse à l’Assemblée nationale. « J’ai fait une erreur [...] Je me suis mal exprimé », s’est-il justifié.

Marwah Rizqy s’excuse

Photo d’archives, Simon Clark

Durement rabrouée par certains collègues libéraux, la députée Marwah Rizqy a appris à la dure qu’en politique, on n’attaque pas les membres de sa propre équipe. En mai, elle a présenté des excuses pour des propos « inutilement durs » tenus à l’endroit de ses potentiels rivaux à la course à la chefferie du parti, Dominique Anglade, Gaétan Barrette et Sébastien Proulx, qu’elle accusait de « marchander leurs valeurs ». Elle leur reprochait leur appui au compromis Bouchard--Taylor dans le dossier de la laïcité. « C’est un manque de maturité évident, politique et personnel, de la part de Mme Rizqy », avait affirmé son collègue, André Fortin.

Maxime Bernier s’attaque à Greta Thunberg

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier s’est attiré les foudres de plusieurs après avoir publié un tweet dans lequel il traite de « mentalement instable » la jeune militante environnementaliste Greta Thunberg, qui est atteinte du syndrome d’Asperger. Le politicien a ensuite fait son mea culpa et a précisé de pas vouloir attaquer l’adolescente personnellement, reconnaissant plus tard qu’il s’agissait de sa « pire erreur ».