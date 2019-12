Marc Dupré: de retour pour un party électrisant au Capitole

Du 29 décembre au 3 janvier, Marc Dupré revient au Théâtre Capitole pour son troisième Party musical, un spectacle festif à l’ambiance de soirée familiale. Entouré de ses invités, dont Ludovick Bourgeois, Rafaëlle Roy, Rick Pagano, Mélissa Ouimet et Jordan Lévesque, il revisite des classiques du temps des Fêtes, mais aussi des pièces de tous les styles, de la Compagnie Créole à AC/DC, en passant par les Backstreet Boys et Elvis.

Marie-Christine l’a rencontré au luxueux penthouse du nouvel Hôtel du Capitole. Ils ont échangé sur le plaisir que l’auteur-compositeur-interprète a à offrir ce spectacle au public et sur son amour pour la ville de Québec. Marie-Christine a aussi eu droit à un concert privé, alors que Rick Pagano et Marc ont interprété So this is Christmas de John Lennon. À voir et à entendre samedi à l’émission.

Billets et informations sur le spectacle: lecapitole.com