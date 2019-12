Perspectives 2020

Le dîner-conférence Perspectives économiques 2020 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, animé par Pierre Jobin, sera de retour le 15 janvier au Centre Vidéotron. Les thèmes abordés seront l’économie et la mondialisation, la pénurie de main-d’œuvre et le développement durable. Sous l’animation de Pierre Jobin, de TVA, un panel d’experts chevronnés présentera une analyse éclairée des tendances et des enjeux qui se dessinent pour la région en 2020.

Panélistes:

Mario Dumont, animateur, LCN

Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec

Martin Lavigne, président de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine

Jean-Pierre Lessard, associé, à Aviseo Conseil inc.

Nathaly Riverin, présidente, Rouge Canari, stratège en entrepreneuriat et développement économique régional, co-fondatrice d’EEB

Invité d’honneur:

Pierre Cléroux, vice-président, recherche, et économiste en chef à la BDC

Inscription: cciquebec.ca, sous Activités.