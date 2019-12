Quatre commerces cambriolés à Sainte-Foy

La police de Québec était toujours à la recherche, vendredi matin, de l’auteur d’au moins quatre introductions par effraction commises durant la nuit dans des immeubles commerciaux de Sainte-Foy.

Le suspect aurait visité, entre 2 h et 6 h, un restaurant et un centre de massothérapie du boulevard Wilfrid-Hamel, ainsi qu’un établissement scolaire et un club de golf sur la route de l’Aéroport.

Les systèmes d’alarme de deux de ces commerces a alerté les policiers, tandis que des témoins ont conduit les autorités vers les autres adresses.

Le Service de police de la Ville de Québec dit n’avoir ménagé «aucun effort» pour retrouver le cambrioleur, dont elle ne fournit pas de description pour l’instant.

Un important déploiement a été effectué pendant la nuit et aux petites heures du matin pour le retrouver. Plusieurs enquêteurs et l’unité canine ont été mis à contribution, mais ces efforts n’avaient toujours pas permis de localiser cet individu, en milieu d’avant-midi.

En matinée, la police était à déterminer avec l’aide des propriétaires ciblés s’il y a eu vol pendant la perpétration de ces crimes.

Les commerces ciblés sont: