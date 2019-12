Québec est à la recherche de près de 3500 technologues

Le gouvernement prévoit que Québec aura besoin de près de 3500 technologues médicaux de plus d’ici cinq ans pour assurer la tenue d’examens et d’analyses.

« Les besoins sont très grands et c’est inquiétant pour les services à la population », lance Andrée Poirier, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Le ministère de la Santé projette de recruter 3447 technologues de plus d’ici cinq ans, ce qui représente environ le tiers des effectifs actuels.

Cinq types de technologues font partie de ces projections. Il y a ceux qui effectuent les examens, comme les échographies ou imageries par résonance magnétique, un domaine appelé « radiodiagnostic ».

Ceux en radio-oncologie s’occupent des traitements contre le cancer. En médecine nucléaire, ils préparent et administrent des substances radioactives. En électrophysiologie, ils utilisent des appareils électroniques suivant l’activité du cerveau ou du cœur.

Enfin, on trouve des technologistes médicaux qui font les analyses de sang ou d’urine en laboratoire, par exemple.

Ça prend un diagnostic

« Ils travaillent tous à l’identification du diagnostic. Et sans diagnostic, il n’y a pas de traitement », rappelle Mme Poirier pour illustrer leur rôle dans le réseau de la santé.

Il faut améliorer l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre pour combler les besoins, selon elle.

Car s’il a beaucoup été question ces dernières années du surmenage des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, il en va de même pour les technologues, poursuit Andrée Poirier.

À l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, la présidente Mélanie Ratelle souligne qu’il y a eu une augmentation des besoins et des heures travaillées avec l’ajout d’examens médicaux en pleine nuit dans divers hôpitaux pour réduire les listes d’attente.

pas complet

Le recrutement projeté est semblable au nombre d’étudiants admissibles dans les collèges, poursuit-elle. Cependant, Andrée Poirier ajoute que les bancs d’école de certains établissements n’affichent pas complet. Ces emplois nécessitent des études collégiales et sont payés de 22 $ à 32 $ l’heure dans le réseau public.

Le trésorier de l’Association des technologues en génie biomédical, Frédéric Dubé, fait quant à lui valoir que même s’ils ne font pas partie des projections du ministère, il faudra aussi plus de technologues responsables de l’installation et de la réparation des appareils médicaux.

De grands besoins

Technologue en radiodiagnostic

Effectifs actuels: 3528

Recrutement projeté: 1164

Technologue en radio‐oncologie

Effectifs actuels: 671

Recrutement projeté: 146

Technologue en médecine nucléaire

Effectifs actuels: 464

Recrutement projeté: 151

Technologue en électrophysiologie médicale

Effectifs actuels: 675

Recrutement projeté: 304

Technologiste médical

Effectifs actuels: 5170

Recrutement projeté: 1682

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux