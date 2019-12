Ryan Shazier à «Dancing with the Stars»?

Deux ans après avoir perdu l’usage de ses jambes à la suite d'un violent contact, l’ancien secondeur de la NFL Ryan Shazier pourrait bien se retrouver à l’émission Dancing with the Stars.

C'est ce qu'a rapporté vendredi le magazine américain Variety. Le vice-président de la programmation du réseau «ABC Entertainment» Rob Mills, a lui-même confié son intérêt au périodique.

«Deux ans auparavant, il a été frappé lors d’un match du lundi soir et les médecins ont eu peur qu’il reste paralysé, a rappelé Mills. Il a réappris à marcher. C’est le genre d’histoire dont Dancing with the Stars raffole. Voici quelqu’un qui a remonté la pente et quand vous pouvez faire ça, vous pouvez danser. Il serait excellent.»

Shazier est un ancien des Steelers de Pittsburgh. En 2017, pendant un match face aux Bengals de Cincinnati, le joueur a subi un contact à la tête et sa colonne vertébrale a été atteinte, laissant les jambes de l’homme de 27 ans paralysées.

S’il n’a pas été en mesure de jouer à nouveau dans la NFL depuis, Shazier a recouvré assez de sensations pour marcher, courir légèrement et même danser. En mai dernier, le réseau ESPN a en effet partagé une vidéo de l’ex-footballeur dansant à son mariage.

L’émission Dancing with the Stars en sera à une 29e saison et celle-ci commencera au printemps 2020.