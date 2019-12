Souper festif pour gens défavorisés

Le 21 décembre dernier, l’organisme Pech et le club Rotaract de Québec, grâce à l’aide financière du fournisseur de solutions écoénergétiques Systèmes Techno-Pompes, ont organisé un souper de Noël pour les personnes défavorisées des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. Quelque 200 convives se sont ainsi rassemblés lors d’un banquet à La Nef. En plus d’avoir pu savourer un repas typique de Noël, petits et grands ont reçu des cadeaux et une bonne dose de chaleur en cette période plus difficile pour certains.

Pech est un organisme communautaire œuvrant en santé mentale en accompagnant les personnes de la région en offrant des services d’accompagnement et de soutien permettant aux personnes vivant des problèmes d’apaiser leur souffrance. Parmi les services offerts : approches psychocorporelles, soutien axé sur les forces des personnes, soutien en logements, service de crise en partenariat avec le Service de police de la Ville de Québec, hébergement transitoire, travail de rue, etc.

Pour sa part, le club Rotaract de Québec est parrainé par le Club Rotary de Québec-Est. Il réunit des jeunes de 18 à 30 ans et leur offre la possibilité d’acquérir un bagage d’expériences et de connaissances favorisant leur épanouissement. Il s’agit d’un organisme associatif dont l’activité consiste en des actions de bénévolat afin de venir en aide aux autres et de développer ses capacités de leadership.