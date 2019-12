Spectacle 2019 Revue et corrigée au Capitole

Pour sa 15e année, la traditionnelle rétrospective humoristique de l’année sera présentée pour la première fois à Québec. Sous la direction artistique de Denise Filiatrault, la joyeuse bande que forment les comédiens Suzanne Champagne, François Parenteau, Julie Ringuette, Marc St-Martin et Martin Vachon reviendront sur les faits qui ont marqué les scènes politique, sociale et culturelle de la dernière année dans un feu roulant de sketches, d’imitations et de chansons.

Depuis ses débuts, cette production du Théâtre du Rideau Vert connaît un succès retentissant. Jusqu’à ce jour, plus de 150 000 spectateurs l’ont adoptée, faisant de cette savoureuse parodie une tradition incontournable des fêtes. Six représentations sont prévues au Capitole, du 8 au 12 janvier.

Billets et informations: lecapitole.com