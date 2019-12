Un Boxing Day encore très prisé

En magasin ou en retrait dans les entrepôts destinés à la vente en ligne, les travailleurs du commerce de détail ont connu une autre journée de vente très courue, à Québec, jeudi, pendant que des milliers de consommateurs honoraient la tradition du Boxing Day.

Les fameuses aubaines de l’Après-Noël demeurent un rendez-vous incontournable pour plusieurs détaillants aux racines solides à Québec, malgré une concurrence féroce et la multiplication des soldes qui précèdent les Fêtes.« Le 26, on va faire en un après-midi l’équivalent d’une très grosse journée, d’un samedi quand on se fait ramasser. En termes de ventes à l’heure, c’est là où l’on a la plus grande vélocité de l’année », évalue Louis Latulippe, copropriétaire des magasins Latulippe.

À la seule succursale de la rue Saint-Vallier, on comptait une bonne soixantaine d’employés sur le plancher pour répondre à la clientèle nombreuse, et une quinzaine d’autres à l’écart des allées, dédiés à l’emballage et à l’expédition des commandes en ligne — un département qui ne cesse de prendre de l’envergure.

« Ça grandit d’année en année, notre site web est vraiment en pleine croissance et ça prend évidemment une équipe, car sur le web comme en magasin, le service est très important », certifie l’homme d’affaires.

téléviseurs et barres de son

Du côté de la Maison Adam, on se montrait également satisfait par l’achalandage qui semble stable depuis quelques années. Les téléviseurs et les barres de son sont les produits les plus convoités en cette fin d’année.

« On voit une tendance différente sur le type de produit que les gens achètent. Souvent, ils viennent compléter leurs achats. Ce que l’on voit, c’est beaucoup plus de télés durant le Black friday et un peu plus d’audio vers la période du Boxing Day », remarque Stéphane Dubé, directeur général du magasin.

Le web en croissance

Dans les faits, la popularité grandissante du Vendredi fou et de l’achat en ligne gonfle les chiffres de l’entreprise et, « au total, on a une croissance du trafic », estime M. Dubé.

Chez Ameublements Tanguay, le vice-président aux ventes et aux finances, Charles Tanguay, constate pour sa part qu’« il y a toujours autant d’engouement » pour les soldes d’Après-Noël en magasin. L’entreprise continue cependant d’investir « massivement » dans le volet numérique, perçu comme étant un « complément » aux ventes physiques.

Un achalandage monstre

À Laurier Québec, il ne fallait pas être pressé pour faire ses emplettes de fin d’années en ce lendemain de Noël. Les acheteurs se sont déplacés par milliers pour pouvoir profiter des gros rabais affichés dans les différents commerces.

Si bien que plusieurs devaient faire la file à l’extérieur des magasins, sans parler des stationnements complètement saturés.

« Il y a vraiment beaucoup de monde ! » laisse entendre Patrick Leduc, qui a profité de la pause entre Noël et le jour de l’An pour magasiner avec sa mère, Denise. M. Leduc est de ceux qui sont venus sans plan de match, espérant faire des trouvailles intéressantes en parcourant les boutiques, stratégie qui lui a vraisemblablement souri.

À l’inverse, Anne Renaud et son amie Megan Gaudet-Roy ont préféré se diriger directement vers ce qu’elles désiraient, pour éviter « de dépenser en fou ».

« On savait ce qu’on voulait. On est venu chercher ce qu’on avait déjà regardé sur internet. Quand tu arrives, sans savoir ce que tu veux, c’est le [désordre total]. »

