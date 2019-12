Zedd lancera les festivités

Le premier festival hivernal Toboggan sera lancé en grande pompe, samedi soir, avec Zedd, un des plus gros noms de la musique électro de la planète. Voici trois choses à savoir sur le disc jokey, qui est, depuis 2014, l’un des dix DJ les mieux payés au monde.

1. Il est d’origine russe

Zedd, de son vrai nom Anton Zaslavski, est né en 1989 en Russie, mais a grandi en Allemagne. Il parle donc russe, allemand, anglais et même un peu français. Il joue du piano classique, de la batterie, de la guitare et de la basse.

Le passionné de musique a composé son premier morceau à 20 ans. Rapidement, il remporte des prix et commence à travailler avec les plus grandes stars de la musique. Il a collaboré avec Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Katy Perry et a même produit trois chansons de l’album Artpop de Lady Gaga. Il a deux albums à son actif : Clarity (2012) et True Colors (2015).

2. Un Québécois derrière ses vidéos

Les vidéoclips de deux des plus grands succès en carrière de Zedd, Beautiful Now et Clarity, ont été réalisés par un Québécois.

Le DJ a fait appel à Jonathan Desbiens, alias Jodeb, un réalisateur originaire de Shawinigan, pour mettre en images ces deux chansons. Il a d’abord réalisé Clarity, en 2013, qui compte à ce jour pas moins de 258 millions de visionnements sur YouTube. Zedd a d’ailleurs remporté un Grammy pour le meilleur enregistrement « danse » grâce à ce morceau.

Jonathan Desbiens était aussi derrière la caméra pour Beautiful Now, vidéoclip lancé en 2015 et vu plus de 158 millions de fois sur la même plateforme.

3. Un salaire faramineux

Chaque année depuis 2014, Zedd se glisse dans le top 10 des DJ les mieux payés au monde, aux côtés de Calvin Harris, Diplo, Tiesto et Skrillex.

Selon le dernier palmarès établi par Forbes, qui a révélé le salaire des DJ les mieux payés pour la période de juin 2018 à juin 2019, Zedd aurait engrangé des revenus de 17 millions. Il se trouve en 9e position, alors que The Chainsmokers occupe la première position avec 46 millions de dollars.

Zedd est attendu samedi soir, à la place George-V, à 21 h 45. Il sera précédé de Fafa Khan à 20 h 30. Pour toute la programmation, cliquez ici.