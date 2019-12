O'NEILL, Francine Renaud



En Floride, le 24 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Francine Renaud, épouse de monsieur Stanley Jr O'Neill, fille de feu Laurette Paquin et feu Aimé Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule 3 janvier 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Stanley; ses enfants: Karen O'Neill et Michael O'Neill (Kathy McPhee); ses petits-enfants: Alex St-Pierre, Joey St-Pierre (Caroline Drouin), Stephanie Taylor (Luke Taylor), Shawn O'Neill (Laura O'Neill); ses frères et sœurs: Louise Renaud (feu Jacques Roy), Luc Renaud (Marie-Josée Béliveau) et Normand Renaud (Lise-Marie Gravel); ses arrière-petits-enfants: Max O'Neill, Emma O'Neill, Sophie Taylor et Owen Taylor, le père des enfants de Karen, André St-Pierre, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s.