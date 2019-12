TÊTU, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Denise Têtu, épouse de monsieur Gilles Nadeau. Elle était la fille de feu M. Paul-Eugène Têtu et de feu Mme Jeannette Olivier. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jérôme et Mélanie (Rafael Lambert); son petit-fils Ryan Lambert; ses frères et sœurs: feu Françoise Têtu, Jean Têtu (Carmen Prince), Bertrand Têtu (Laurette Lambert), Monique Têtu, Collette Têtu (Denis Martel) et Lina Têtu (Yvan Laroche). Elle laisse également dans le deuil beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aule vendredi 3 janvier 2020 de 19 h à 21 h et samedi à compter de 9h.. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire