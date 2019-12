MARCOUX, Georgette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Georgette Marcoux, épouse de feu monsieur Jacques Laflamme, fille de feu Georges Marcoux et de feu Marie Lamontagne. Native de Lévis, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Jacqueline, sa petite-fille Frédérique Larrivée, son petit-fils Samuel Laflamme, ses neveux et nièces: Chantal (Steven), Jean-Luc et André Marchand (Josiane), Édith (Serge) et Steve Fraser (Carole), François, Renée et Paule Marcoux; ainsi que ses cousins, cousines, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme, autres parents et amis. L'ont précédée ses frères Claude (Ginette Beaulieu) et André (Lucille Sauvé) et sa sœur Yvette. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.