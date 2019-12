VILLENEUVE, Pierre



À son domicile, le 17 décembre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Pierre Villeneuve, fils de feu madame Colette Parent et de monsieur Rodrigue Villeneuve. Il demeurait à Québec.Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à la sacristie à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil son père monsieur Rodrigue Villeneuve (feu madame Colette Parent); sa sœur Brigitte (Jean Goulet); ses neveux et nièces : Sébastien, Juliette, Gabriel, Andréanne, Jean-Alexandre et Pierre-Olivier; ses tantes Pierrette Villeneuve et Georgette Déry; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière, téléphone : 418 694-9316, site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.