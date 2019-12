LAROUCHE, Jacqueline Barrette

LAROUCHE,

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 décembre 2019, à l'aube de ses 95 ans, est décédée dame Jacqueline Barrette, épouse de feu M. Maurice Larouche. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil outre ses enfants : Francine (Jacques Soucy), Lise (feu Jacques Blanchard), Jean-Maurice (Marjolaine Vachon), Nicole (Richard Lemelin) et Claude (Marlène Lefrançois); ses petits-enfants: Chantal et Josée Soucy, Stéphane Gagné, Christine et Francis Larouche, Jonathan, Simon et Catherine Lemelin, Noémie et Étienne Larouche; ses nombreux arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.