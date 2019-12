25 incontournables de la culture en 2020

La décennie change, les stars restent. Alors que se pointe 2020, l’offre culturelle demeure foisonnante et les occasions de renouer avec nos idoles ne manqueront pas cette année. Le Journal a répertorié 25 parutions, rendez-vous sur écran ou sur les planches à inscrire à votre calendrier. Avertissement : réduire à 25 événements cette liste a été un exercice crève-cœur.

Photos d’archives et courtoisie

Télé

Fugueuse la suite

En ondes le 6 janvier, à TVA

Tout le Québec a hâte de renouer avec sa Fanny et le vilain Damien. Bonne nouvelle, la saison 2 de la populaire série, toujours sur le thème de l’exploitation sexuelle, ramène à l’écran les personnages auxquels ont donné vie Ludivine Reding et Jean-François Ruel.

La vie compliquée de Léa Olivier

Diffusée le 20 février, sur Club Illico

Les adolescents québécois auront de nouvelles héroïnes à découvrir, cet hiver, grâce à la transposition au petit écran de la populaire série de romans de Catherine Girard-Audet. Vue dans O’, Laurence Deschênes donne vie à cette Léa Olivier.

Albums

Rare, de Selena Gomez

10 janvier

Entre deux péripéties amoureuses et quelques apparitions sur de prestigieux tapis rouges, la vedette pop a trouvé du temps pour concocter un troisième album qui parlera surtout... de ses péripéties des dernières années.

Nouvel album de Ludovick Bourgeois

7 février

Tout en gardant vivant le legs musical de son regretté papa Patrick, Ludovick Bourgeois regarde devant. Trois ans après son triomphe à La Voix, il a pondu un deuxième album, auquel ont participé Nelson Minville et Fred St-Gelais.

Nouvel album d’Alanis Morissette

1er mai

Non, ce n’est pas ironique. Vingt-cinq après son immense Jagged Little Pill, Alanis Morissette refait surface en grand avec un nouvel album et une tournée nord-américaine.

Nouvel album de BTS

Cet hiver

Les amateurs de k-pop sont sur un pied de guerre. Un album tout neuf s’en vient et le débat de l’heure tourne autour du titre choisi par les Coréens. Chose assurée : les plateformes d’écoute et les réseaux sociaux seront pris d’assaut par leur horde de fans dès sa sortie.

Nouvel album de Lady Gaga

Cet hiver

Après le succès monstre de l’omniprésente Shallow, il sera intéressant de voir où la polyvalente Lady Gaga rebondira : pop, jazz, rock ? Un mélange de tout ça ? À suivre.

Nouvel album de Charlotte Cardin

Date inconnue

Ce fameux premier album de la talentueuse Charlotte Cardin a été reporté si souvent qu’on hésitait à l’inclure dans ce reportage sur les parutions 2020. Après tout ce temps, on s’est dit que cette fois sera la bonne.

Nouvel album de Patrice Michaud

Date inconnue

Il est devenu un incontournable de la chanson québécoise au cours de la dernière décennie. On a bien hâte d’entendre ce que nous a préparé notre Gaspésien à la plume magique.

Nouvel album de Guylaine Tanguay

Ce printemps

La nouvelle reine du country québécois ne prend pas une seconde de répit. Profitant pleinement de sa popularité, les tournées et les albums se succèdent. Un nouvel album est justement attendu avant le retour des beaux jours.

Humour

Les fleurs du tapis, nouveau spectacle de Rachid Badouri

Du 8 au 11 janvier, salle Albert-Rousseau, Québec, et du 19 au 22 février, Olympia de Montréal

Un troisième one-man-show sous forme d’autothérapie pour l’humoriste. « L’histoire d’un ancien enfant-roi qui, en pleine crise de la quarantaine, doit faire le point sur sa vie, ou sinon il court à sa perte », précise-t-il.

Parfa, nouveau spectacle d’Olivier Martineau

21 janvier et 24 mai, salle Albert-Rousseau, Québec, et 4 et 5 février, Monument-National, Montréal

Le longiligne comique prévient d’avance. Sa seconde création vise un public âgé de 16 ans et plus. L’humour mordant et la guitare seront encore de la partie, promet-il.

Au pic pis à pelle, nouveau spectacle de Sam Breton

13 et 14 janvier, au Centre d’art La Chapelle, 3 et 4 février, à la salle Albert-Rousseau, Québec, et 21 et 22 janvier puis 20 et 21 février, au Gésù, Montréal

Révélation du dernier Gala des Olivier, Sam Breton déballe un premier one-man-show -longuement mûri. Outre un an de rodage, il se targue d’être monté sur scène plus de 800 fois déjà.

Concerts

Post Malone

16 février, Centre Bell de Montréal

Le succès du rappeur américain n’était pas un feu de paille. Après la sortie remarquée de son nouvel album Hollywood’s Bleeding, Post Malone a vendu un Centre Bell complet en claquant des doigts.

Elton John

2 et 3 avril, Centre Bell de Montréal

On ne se tanne pas de revoir ce bon vieil Elton et de réentendre ses nombreux succès. Bonne nouvelle, sa triomphale tournée d’adieu refait escale à Montréal pour deux soirs.

Lara Fabian

1er et 2 avril, à la salle Wilfrid-Pelletier, Montréal. 4 avril, au Centre Vidéotron, Québec

Ce n’est pas parce qu’elle a quitté La Voix du -Québec pour The Voice en France que l’une des plus grandes voix de la francophonie nous tourne le dos. Au contraire, son 50 World Tour -célébrera un quart de siècle d’amour avec le Québec au printemps.

Journey

14 juillet, au Centre Vidéotron, Québec

Ah, nostalgie, quand tu nous tiens ! Les créateurs de l’éternelle Don’t Stop Believin’, un hymne qui a inspiré tant d’équipes sportives, reviennent sur les lieux du crime, six ans après leur passage au Festival d’été de Québec.

Cinéma

Mafia Inc.

En salles le 14 février

Comme Martin Scorsese vient de le faire avec The Irishman, le réalisateur Podz explore le monde interlope dans son nouveau film qui met en vedette Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte et Mylène Mackay.

Le guide de la famille parfaite

En salles cet été

Cinq ans après Le mirage, le tandem Ricardo Trogi et Louis Morissette braque de nouveau, avec humour, sa caméra sur la famille québécoise et ses travers dans un long métrage porté notamment par la talentueuse Émilie Bierre.

Dune

En salles le 18 décembre 2020

Le réalisateur de la décennie à Hollywood, Denis Villeneuve, aime les défis. Après sa relecture réussie de Blade Runner, le voilà à revisiter un autre monument de la science-fiction. Devant sa caméra, une brochette d’acteurs étoilés, notamment Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Josh Brolin.

Mourir peut attendre

En salles le 10 avril 2020

Chant du cygne de Daniel Craig, le 25e chapitre des aventures de l’increvable 007 débute en Jamaïque, où Bond coule des jours paisibles avec sa douce, interprétée par Léa Seydoux. Mais une mission périlleuse n’est jamais bien loin...

Théâtre

Les Plouffe

Du 14 janvier au 8 février, Théâtre Le Trident, Québec

Gilles Renaud et Marie-Ginette Guay mènent une distribution de 14 acteurs qui, sous la direction de Maryse Lapierre, s’attaquent à cette première adaptation pour les planches de l’œuvre de Roger Lemelin.

Les voisins

23 au 25 janvier, Théâtre Maisonneuve, Montréal, et 14 au 16 février, salle Albert-Rousseau, Québec

Après avoir connu un immense succès à Drummondville, l’été dernier, ce chef-d’œuvre de l’humour absurde signé Louis Saia et Claude Meunier part en tournée pour célébrer ses quarante ans.

Les trois sœurs

Du 3 au 28 mars, Théâtre du Nouveau Monde, Montréal

René-Richard Cyr se frotte à l’œuvre d’Anton Tchekov en misant sur une affiche tout étoiles, formée notamment d’Évelyne Brochu, Éric Bruneau, Émilie Bibeau et Christian Bégin.

Mademoiselle Julie

Du 17 mars au 18 avril, Théâtre du Rideau Vert, Montréal

Dans une mise en scène de Serge Denoncourt, Magalie Lépine-Blondeau, aux côtés de David Boutin et Louise Cardinal, hérite du rôle-titre de cette tragédie naturaliste du Suédois August Strindberg.