BUZZETTI, John P.



À Québec, le 18 décembre 2019 à l'âge de 78 ans, est décédé John P. Buzzetti. Il s'est éteint entouré de ses proches à l'Hôtel-Dieu de Québec au terme d'une très courte et fulgurante maladie. Il était le fils de feu madame Marie Spino et de feu monsieur Joseph Buzzetti.Il laisse dans le deuil sa conjointe de longue date Hélène Poliquin, ses enfants Éric (Kate Sterns), Philippe (Karine Paradis) et Hélène (Yannick Gagnon); ses petits-enfants Henri, Samuel, Elliot, Clara et Camille; son ex-épouse et mère de ses enfants Louise Bégin, ainsi que de nombreux proches, parents et amis. Comptable agréé de formation, John avait œuvré à son compte comme syndic autorisé en insolvabilité. Il jouissait de sa retraite bien méritée depuis plus de 15 ans, un pied au Québec, l'autre en Floride, toujours loin de la neige. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au Cimetière Saint-Charles (Mausolée Catherine-de-St-Augustin), 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 3Y6, Téléphone: (418) 688-0566,L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. En mémoire de sa grande générosité, la famille vous invite à faire un don à la fondation ou l'organisme de bienfaisance de votre choix.