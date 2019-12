BÉDARD, Céline



Au Foyer Charlesbourg, le 18 décembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Céline Bédard, conjointe de monsieur Guy Nolin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Guy, sa sœur Murielle (Gilles Blouin); son neveu Eric Blouin; ses belles-filles: Chantale (Denis Lajoie) et Véronique (Mario Pouliot); ses petits- enfants: Kellyann, Maélie, Félix et Léana; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nolin: André, Marc (Denise Rousseau), Paul (Marie Delisle), Jean (Marie-Josée Drolet), Marcel et Claire (Daniel Renaud); sa tante Edith Ricard Gingras; ses bonnes amies: Danielle Dussault, Mariline Duplain et Arlette Gagnon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, département de l'oncologie, le CLSC Montcalm et le Foyer Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.