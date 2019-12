BEAUDET, Colette Auger



À Québec, le 15 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Colette Auger, fille de feu dame Germaine Boucher et de feu monsieur Victor Auger. Elle était l'épouse de feu monsieur Robert Beaudet. Elle demeurait à Charlesbourg, aux Cours de l'Atrium.La famille vous accueillera aule lundi 30 décembre 2019 de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Martin Tremblay) et Christian Beaudet (Brigitte Marcoux); ses 5 petits-enfants adorés: Sarah, Mathieu et Nicolas Tremblay; ainsi que Thomas et David Beaudet. Elle était la sœur de feu Jean-Guy Auger (feu Denyse Lachance). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudet: feu Marc-André (feu Marcelle Desjardins), Pierrette (feu Rosaire Lauzon), feu Rolande (Frank Zera), Estelle (feu Florian Robitaille), feu Conrad (Réjeanne Beaulieu), Isabelle (Yvan Robitaille), Denise (feu Raymond Huot), Louise (Dr Gabriel Gosselin) et Léo (Thérèse Gauvin); ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, sans oublier ses précieuses amies: Suzanne, Jeanne-D'Arc et Gemma. La famille tient à remercier en particulier Dre Nicole Thibault pour tout son soutien et son dévouement auprès de notre mère durant les 12 dernières années, tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg pour leurs services remarquables ainsi que toute l'équipe de l'aile " Papillon bleu" dédiée aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg (anciennement Foyer de Charlesbourg) pour leur accompagnement hors du commun, les bons soins, leur dévouement, les petites attentions et pour tout l'amour que notre mère a ressenti durant ses 3 dernières semaines passées parmi vous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs), 7150 Boul. Cloutier, Québec, G1H 5V5 par l'entremise du formulaire de la Fondation FAIS ou à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (département de pneumologie), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.