GRAVEL, Rodolphe



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 26 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Rodolphe Gravel, époux de madame Monique Proulx. Il était le fils de feu monsieur Antoine Gravel et de feu madame Rose-Anne Côté. Il demeurait à Québec (natif de Baie-Saint-Paul).Monsieur Gravel laisse dans le deuil son épouse Monique Proulx; ses enfants: Sylvie, Claude et Mario ; ses petits-enfants ; les enfants de son épouse: Suzanne, Pauline, Gilles, Francine et leurs enfants ; ses frères: Léopold, Jean-Marie et Antonio ; ses belles-sœurs de la famille Proulx: Marie-Anne et Claire ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com