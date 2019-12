COUTURE, Rita O'Rourke



À l'Oasis Saint-Damien, le 19 décembre 2019 l'âge de 89 ans et 11 mois est décédée madame Rita O'Rourke épouse de feu Adonia Couture. Elle demeurait à Saint-Damien, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laet de là, au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Saint-Damien. Elle est allée rejoindre son époux Adonia Couture et ses enfants : Mona et Francis Couture. Elle laisse dans le deuil son fils Charles Couture. Elle était la sœur de: feu Jeanne (Laurent Petitclerc), Yolande (feu Jean-Marie Pouliot), feu Raymond, Ghislaine (feu Louis-Gérard Sansoucy) et Réjeanne. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture qui l'on précédée et laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Oasis Saint- Damien pour les bons soins prodigués à madame Couture. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la