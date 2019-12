LEVESQUE, Jacqueline Jobin



À l'Hôpital Général de Québec, le 14 décembre 2019, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédée madame Jacqueline Jobin, épouse de feu monsieur Roger Levesque. Elle était la fille de feu madame Ozélina Gingras et de feu monsieur Pierre-Paul Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Lise Ferland), Jacques (Yolaine Richard), Francine (Luc Vocelle), Johanne (Mario Simoneau) et Lise (Yves Schofield); ses petits-enfants: Julie et Marie-Christine, Chantale et Martin, Michaël et Samuel, puis Alex; ses arrière-petits-enfants: Chloé, Noémie, Maélie et Rachel; ses belles-sœurs: Lucille, Françoise et Jeannine; son beau-frère Guy; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.