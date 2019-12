ASSUNCAO, Carlos



À Montréal, le 16 décembre, à l'âge de 53 ans, est décédé Carlos Assuncao, fils de feu Eva Moura et de Antonio Assuncao. Outre son père, il laisse dans le deuil ses frères: Antonio et Fernando, sa sœur Rosa (Marc Paradis), son amoureuse Nathalie Côté ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, un recueillement aura lieu en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer: www.cancer.ca