JACQUES, Jean-Guy



À l'I.U.C.P.Q., le 22 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Jacques, époux de dame Marielle Giguère. Il était le fils de feu dame Rita Dionne et de feu monsieur Paul-Émile Jacques. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 30 décembre 2019 de 13h à 15h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle, ses enfants: Christian (Karine Lamontagne) et Isabelle (Dominic Fortier) ainsi que ses petits-enfants: Jérémy, Ève, Aurélie et Édouard. Il était le frère de : Rachel, Régine (Bertrand), feu Joseph (Francine), feu Gratien, feu Raymond (feu France), feu Alain, feu Monique, feu Irma, feu Guylaine et feu Christine. Il était le beau-frère de la famille Giguère: Monik (Bruno), Michelin (Doreen), Jean-Yves (Charlotte) et feu Gaétan. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de Pneumo- Oncologie de l'I.U.C.P.Q. pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999.