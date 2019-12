7 destinations d’exception pour les plaisirs d’hiver

1. LES GLISSADES DE TEWKESBURY

Photo courtoisie, Karl Tremblay

À 40 minutes au nord de la capitale, ce centre de glissades s’affiche en offrant la plus longue et la plus haute de toutes les glissades au Québec : la Guinness. Longueur : 600 mètres. Dénivelé : 104 mètres. Total : 13 glissades. Dénivelé : au moins 50 mètres chacune.

Accessibles à tous les enfants, sauf la Guinness (avec restriction de poids et de grandeur). Journée : 33 $ pour les 12 ans et plus, 99 $ par famille, 5 $ de plus pour la Guinness.

418 848-GLIS (4547)

lesglissadestewkesbury.com

2. LE CENTRE DE SKI DE FOND MONT-SAINTE-ANNE

Photo courtoisie, Renaud Gagnon

Popularisé par Pierre et Alex Harvey, père et fils, le centre de Saint-Ferréol-les-Neiges se distingue pour sa neige particulièrement abondante. Le réseau de sentiers est exceptionnel : 200 km pour le pas classique et presque autant pour le pas de patin.

Tarifs par jour : 32 $ par adulte, 69 $ par famille. Nuitée en refuge : 75 $ pour 4 personnes. Chalet du fondeur : jusqu’à 26 personnes. Hôtels à proximité. Vélo à pneus surdimensionnés (VPS) et randonnée alpine. Raquette.

1 888 827-4579

mont-sainte-anne.com

3. VALLÉE DU PARC POUR LA LUGE ALPINE

Photo courtoisie, Vallée du Parc

De par sa localisation à Shawinigan, le centre de glisse offre la piste de luge alpine la plus accessible au Québec. Longueur : plus d’un kilomètre. Billet pour trois descentes avec remontée en télésiège. Durée totale : deux heures. Âge minimum : 10 ans.

Prix : 36 $ par adulte, 30 $ pour les 10 à 17 ans. Aussi en soirée sur la piste éclairée. Glissade sur tubes et ski alpin.

819 538-1639

valleeduparc.com

4. LE DOMAINE ENCHANTEUR EN PATINS

Photo courtoisie, Étienne Boisvert

À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, entre Trois-Rivières et Shawinigan, on se balade dans la Forêt perdue en patins sur des sentiers de glace bien lisse. Il y en a pour près de 15 kilomètres, entretenus avec une surfaceuse. Location de patins et de traîneau-chaise pour les petits, aiguisage.

Admission : 18 $ par adulte, 16 $ par enfant de 5 à 17 ans. Raquette et parc animalier.

819 378-5946

domaineenchanteur.com

5. AUX PAYS-D’EN-HAUT EN BOBSLEIGH

Photo courtoisie, Michel Guertin

À Piedmont, aux Glissades des Pays d’en Haut, on s’élance en bobsleigh des neiges sur des pistes avec virage de plus d’un demi-kilomètre. Autres embarcations, aussi en plastique moulé : rafting, tornade et Vortex 360. Glissade sur tube.

Bloc de quatre heures incluant le bobsleigh et toute embarcation : 37,50 $ à 13 ans et plus, 34 $ pour les 5 à 12 ans (taille minimale : 1,32 m).

450 224-4014

glissade.ca

6. KINADAPT POUR LE TRAÎNEAU À CHIENS

Photo courtoisie, Olivier Croteau

À Rawdon, Kinadapt a fait sa marque pour ses randonnées bien organisées et accessibles à tous, incluant des personnes avec des handicaps physiques ou intellectuels. C’est aussi pour son site accueillant sur une ferme centenaire. Excursions de durées variables, allant de 30 minutes à une journée.

Forfait Le P’tit coureur des bois (deux heures) : 108 $ par adulte et 50 $ par enfant de 11 ans et moins. Canicross, ski de fond et raquette.

450 834-4441

kinadapt.com

7. BROMONT EN VÉLO SUR NEIGE

Photo courtoisie, Tourisme Bromont

Pas loin de l’autoroute 10, le parc des Sommets comprend une quarantaine de kilomètres de sentiers damés pour le vélo à pneus surdimensionnés, dont la moitié en trace simple. Les secteurs : le Centre National de Cyclisme (CNCB), la Ceinture de randonnée, le mont Oak et la montagne.