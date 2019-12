BELLEY, Maurice



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Maurice Belley. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Linda Robert), Louise, Michèle; ses petits-enfants: David et Jonathan Belley, Gabriel Amendola-Belley, Marie-Eve Saulnier, Emily Belley-Grenier, Alice Belley-Grenier; ses arrière-petits-enfants: Elliot, Charly, Hayden, Jackson et Henry; ses sœurs et frères et ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard (Linette Giroux), Françoise (Claude Allard), Serge (Michèle Desmarais), Alain (Feue Sabine Dubé) et Danielle; ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel de CHSLD Champagnat pour le soutien et les bons soins prodigués. Le personnel de la Résidence funéraire Maska, offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.