BARRAS, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Barras, époux de madame Micheline Gaumond, fils de feu madame Féliciana Tardif et de feu monsieur Lucien Barras. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Ghislain (Marjolaine Guay) et Marie-Josée (Bruno Lecours); ses petits-enfants: Jean- François (Angela Dominey), Marie-Anne (Pier-Olivier Tremblay), Laurence et Dominique; ses arrière-petits-enfants: Elliott et Léo; ses sœurs: Muriel D'Anjou, Ghislaine (feu Chuck Kendall) et Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaumond: Denise (Ronald Runnels), Jeanne et Gisèle (feu André Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jeannine (feu Philippe Bouchard), feu Marcel (Adeline Goupil) et feu Jean-Yves. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau #402, Montréal, Québec, Tél. : 1-866-343-2262 Courriel : info@src-crs.ca, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.