TESSIER, Paul-Guy



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 19 décembre 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois est décédé monsieur Paul-Guy Tessier, fils de feu monsieur Albert Tessier et de feu madame Marie-Jeanne Cotnam. Il était l'époux de feu madame Liliane Gagné. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses filles : Claire (Christian Bernard) et Sylvie (Benoît Tardif); ses fils : Luc (Carole Marchand) et Claude André; ses sept petits-enfants : Stéphane, Mélanie, Christian, Evans, Nicolas, Michaël et Jessica; ses dix arrière-petits-enfants et son amie Claudette Beauchamps. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : Marc-André (Lorraine Ouellet), Colette (feu Lucien Samson), Lucienne (feu Claude Béland) et Pauline (feu Eusèbe Fillion); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Jean-Paul (feu Laurence Ross), Adrienne (feu Julien Maltais), feu Thérèse (feu Alphonse Guérard), Denis, Lise et Claude (feu Denise Dallaire), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Il rejoint ses frères et ses sœurs : Charles-Henri (feu Lorraine Tardif), Thérèse (feu Germain Bellemare), Michel (feu Denise Boutet), Alberta (feu Émilien Plante) et feu Simone (feu Paul-Henri Cantin). La famille recevra les condoléances au :de 10h à 12h.La famille souhaite remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement et à la docteure Castel pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3).Pour rendre hommage à monsieurTessier, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.