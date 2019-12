Auberge De l’Orpailleur: nuit à Val-d’Or

On se pose dans le charme d’antan à l’Auberge de l’Orpailleur. Au programme, une évidente tranche d’histoire dans un établissement fort chaleureux.

On découvre une soixantaine de maisonnettes en bois rond dans le village minier de Bourlamaque, à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue.

L’Auberge de l’Orpailleur en fait partie bien qu’elle n’ait pas la même allure. Lors de l’ouverture de la mine d’or Lamaque dans les années 1930, la résidence hébergeait les mineurs célibataires venus d’Europe. Plus tard, elle a été transformée en auberge. Christel Lachance et Serge Paradis l’ont acquise en 2016.

Leur chaleureuse demeure au caractère authentique propose de vieux planchers en bois franc, des boiseries, du mobilier antique, des souvenirs et le chauffage à l’eau typique de l’époque sans oublier le charme et la convivialité propre à une maison familiale.

Photo courtoisie

À l’étage, l’établissement familial suggère quatre chambres équipées d’un lit à deux places, d’un grand lit ou de deux lits. Certaines, comprenant un lavabo, accèdent à une salle de bain à partager ; les autres, à une salle de bain privée.

Les chambres sont lumineuses et relativement spacieuses. Le confort y est indéniable. La décoration reste champêtre avec des airs d’antan. Les superbes courtepointes colorées sont dans le ton en harmonie avec les boiseries et l’élégance historique de la maison. On apprécie.

DÉJEUNERS VARIÉS

Le déjeuner se prend dans la grande salle à manger familiale invitante. Un plat principal différent est offert chaque matin. Omelette aux fines herbes, œufs à la bénédictine, crêpes, pain doré, gaufres, tout est goûteux et préparé avec soin.

Selon leur appétit, les invités complètent leur repas avec des céréales et des rôties en se servant sur le mobilier lorsqu’ils entrent dans la pièce.

À savoir

TARIFS : Une nuit en occupation double avec salle de bain à partager à partir de 95 $, déjeuner inclus.

Une nuit en occupation double avec salle de bain à partager à partir de 95 $, déjeuner inclus. SERVICES : On utilise le four à micro-ondes, le réfrigérateur (confitures, jus et lait), on se sert du café et du thé, on se fait des rôties à la salle à manger quand bon nous semble. Au troisième étage, jusqu’à cinq personnes accèdent à un appartement à deux chambres, salle de bain et cuisine complète. Stationnement pour motoneiges.

On utilise le four à micro-ondes, le réfrigérateur (confitures, jus et lait), on se sert du café et du thé, on se fait des rôties à la salle à manger quand bon nous semble. Au troisième étage, jusqu’à cinq personnes accèdent à un appartement à deux chambres, salle de bain et cuisine complète. Stationnement pour motoneiges. ACTIVITÉS TOUT PRÈS : On pratique la motoneige dans les sentiers environnants, on part même de l’auberge. On fait du ski de fond, de la raquette, du fatbike et du patin sur un sentier glacé de 2 kilomètres dans les bois, à la Forêt récréative. On glisse au parc Belvédère.

► Auberge de L’Orpailleur : 104, avenue Perrault, Val-d’Or (Québec) J9P 2G3, 819-825-9518 aubergeorpailleur.com