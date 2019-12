LABRIE, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Labrie, époux en premières noces de feu madame Thérèse Sirois et en secondes noces de madame Suzanne Fortin. Il était le fils de feu madame Yvonne Michaud et de feu monsieur Omer Labrie. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Louise (Jacques René), André (Brigitte Russenberger), Guy (Nicole Laflamme), Stéphane, (Annie Paquet); ses petits-enfants : Christian René, Dominic Labrie, Nathan, Marilou et Maxime Labrie; les enfants de sa conjointe : Pierre-Claude, Anne, Jean-François, André, Sophie, Pierre, Patrice, ainsi que leur conjoint(e) et leurs enfants; sa sœur Georgette Labrie, son frère Roland Labrie (Dorice Boudreault), sa belle-sœur Gisèle Blondeau Labrie, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.