LAVOIE, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 23 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jacqueline Lavoie, épouse de monsieur Claude Beaupré, fille de feu madame Marie-Jeanne Fortin et de feu monsieur Almas Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil outre son époux Claude, ses enfants: Pierre (Lynda Goulet), Line (André Boivin) et Nancy (Éric Paré); ses petits-enfants: Sébastien, Nicolas, Véronique, Isabelle, Jérémy et Loïc; son arrière-petite-fille Annabel; Caroline Beaupré, ses frères et sœurs : feu Lucie (feu Aldéric Bernier), feu Joseph-Henri( feu Solange Martel), Raymond (Lucille Bouchard), feu Jérôme(feu Pierrette Lavoie), Lauréat (Denise Thivierge), Ghislain (Jocelyne Fortin), Lorenzo, Victorien (Lise Bouchard), Réjean (Sylvie Bellavance), feu Céline, et Gaëtane(Claude Fortin); beaux-frères, belles-sœurs de la famille Dubord, ainsi que plusieurs neveux, nièce, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel de la maison Yvonne Sylvain pour l'excellence des soins prodigués.