CH: ça recommence avec un séjour en Floride

C’est reparti pour le Canadien! De retour de la pause de Noël, la troupe de Claude Julien se mesurera ce week-end aux deux équipes de la Floride : le Lightning ce samedi soir à Tampa et les Panthers dimanche à Sunrise.

L’attaquant Jesperi Kotkaniemi profitera de la rencontre face au Lightning pour effectuer un retour au jeu. Pour l’occasion, celui qui était absent depuis le 5 décembre en raison d’une commotion cérébrale jouera sur le troisième trio en compagnie de Nick Cousins et de Jordan Weal.

Quant au jeune Nick Suzuki, il a été promu sur la deuxième unité aux côtés de Max Domi et d’Artturi Lehkonen.

Vendredi, le CH a pris l’entraînement, mais les attaquants Joel Armia et Paul Byron n'étaient pas de la séance. Le premier est blessé à une main et son cas sera réévalué la semaine prochaine, tandis que le second soigne toujours une blessure à un genou.

Ça se resserre...

Le Tricolore tentera ce samedi de venger son échec de 3 à 1 subi aux mains du Lightning le 15 octobre, à Montréal. Les deux formations se retrouveront au Centre Bell le 2 janvier dans ce qui sera la première rencontre locale du Bleu-Blanc-Rouge en 2020.

À quelques jours de la nouvelle année, le Canadien occupe le troisième rang dans la section Atlantique en vertu d’une fiche de 18-13-6 (42 points). Le club montréalais devance par un seul point les Panthers (18-13-5), qui ont cependant disputé un match de moins.

Le Lightning (18-13-4), lui, se trouve actuellement en sixième place.

Avec ce classement serré, le portrait pourrait changer complètement d’ici la fin de la semaine.